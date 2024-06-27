Visa ve Mastercard'ın anlaşması reddedildi: İşte masadaki seçenekler...

ABD Bölge Yargıcı Margo Brodie, Visa ve Mastercard'ın 30 milyar dolarlık antitröst anlaşmasını reddetti.

Ulusal Perakende Federasyonu da dahil olmak üzere birçok tüccar ve ticaret grubu, kart ücretlerinin çok yüksek kalacağı ve Visa ile Mastercard'ın kart işlemleri üzerinde fazla kontrol sahibi olacağı gerekçesiyle anlaşmaya karşı çıktı.

Visa ve Mastercard, tüccarlar için daha elverişli bir anlaşma müzakere etmek zorunda kalabilir veya mahkemeye gitmeyi göze alabilir. Bu durum, gelecekteki anlaşma stratejilerini ve tüccarlarla olan ilişkilerini etkileyebilir.

CNBC-e'nin aktardığına göre ABD Bölge Yargıcı Margo Brodie, Visa ve Mastercard'ın kredi ve banka kartlarını kabul eden satıcılardan aldıkları ücretleri sınırlamayı kabul ettiği 30 milyar dolarlık antitröst anlaşmasını Salı günü reddetti.

SÜRE VERDİ

Anlaşma, satıcılar için ücretleri sınırlamayı ve kart işlemleri üzerindeki kontrolü azaltmayı amaçlıyordu. Ancak Brodie, anlaşmaya nihai onay verme olasılığının düşük olduğunu belirterek, satıcılar ve kart ağlarının redaksiyon önerilerini sunmaları için 28 Haziran'a kadar süre verdi.

Ulusal Perakende Federasyonu da dahil olmak üzere birçok satıcı ve ticaret grubu, kart ücretlerinin çok yüksek kalacağını ve Visa ile Mastercard'ın kart işlemleri üzerinde çok fazla kontrol sahibi olacağını söyleyerek anlaşmaya karşı çıktı. Bu kararla kredi kartı pazarının yüzde 80'ini kontrol eden Visa ve Mastercard, satıcılar için daha elverişli bir anlaşma müzakeresine veya mahkemeye gitmek zorunda kalabilir.

Visa ve Mastercard, sonuca hayal kırıklığıyla yaklaştıklarını belirtirken, anlaşmak isteyen satıcıların avukatları ise yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

26 Mart'ta açıklanan anlaşma, satıcıların Visa ve Mastercard'ı kabul etmek için ödediği, interchange ücretleri olarak da bilinen "geçiş ücretleri" üzerine 2005 yılında başlayan davaların çoğunu çözmeyi amaçlıyordu. Bu ücretler, genellikle her işlem başına yüzde 1,5 ile yüzde 3,5 arasında değişen oranlarla, 2023'te yaklaşık 72 milyar dolar tutarındaydı.

ANTİ-STEERİNG HÜKÜMLERİNİ KALDIRMAYI KABUL ETTİ

Anlaşma, ortalama geçiş ücretinin üç yıl boyunca en az yüzde 0,04 puan düşmesini ve beş yıl boyunca mevcut ortalamanın en az yüzde 0,07 puan altında kalmasını öngörüyordu. Visa ve Mastercard ayrıca beş yıl boyunca oranları sınırlamayı ve satıcıların müşterileri daha ucuz kartlara yönlendirmesini engelleyen anti-steering hükümlerini kaldırmayı kabul etti.

Brodie, 13 Haziran'daki bir duruşmada anlaşmayı reddedeceğinin sinyalini vermişti. Bazı ABD senatörleri, satıcıların Visa ve Mastercard işlemlerini işlemek için diğer ödeme ağlarını kullanmalarına izin vermeyi amaçlayan Kredi Kartı Rekabet Yasası'nı teşvik ediyor.

KARAR İLİŞKİLERİ DERİNDEN ETKİLEYEBİLİR

Yargıcın kararı, Visa, Mastercard ve yaklaşık 12 milyon satıcı arasında yapılan önceki 5,6 milyar dolarlık toplu dava geçiş ücreti anlaşmasını etkilemiyor. Manhattan'daki bir federal temyiz mahkemesi, bazı perakendecileri eksik bırakan 7,25 milyar dolarlık bir anlaşmayı iptal ettikten yedi yıl sonra, Mart 2023'te bu anlaşmayı onayladı.

Bu karar, Visa ve Mastercard'ın gelecekteki anlaşma stratejilerini ve satıcılarla olan ilişkilerini derinden etkileyebilir.