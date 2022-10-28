Vuhan'da 800 bin kişi karantinaya alındı

Çin'de sonbaharla birlikte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ülkenin farklı bölgelerindeki çok sayıda şehirde salgın tedbirleri sıkılaştırıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 262, göstermeyen 1244 vaka kaydedildi. Vaka sayısı son 4 günde 1000'i aştı.

Japon yatırım bankası Nomura'nın verilerine göre, 24 Ekim itibarıyla ülke genelinde 28 şehirde kısmi kapanma tedbirleri uygulanıyor. Tedbirler yaklaşık 207,7 milyon kişiyi etkiliyor.

Ülkenin üçüncü büyük şehri olan güneydeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da dördüncü haftasında salgın dalgası nedeniyle "yüksek riskli" ilan edilen metropol bölgelerin sayısı artarken vatandaşlara evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Hubey eyaletinin merkezi Vuhan şehrinde yaklaşık 800 bin kişinin Hanyang ilçesinde pazar gününe kadar kapanmaya gidildi.

Ülkenin kuzeyindeki Çinghay eyaletinin merkezi Şining şehrinde de 1 Ekim'i izleyen Ulusal Gün Haftası Tatili'nde ortaya çıkan vakalar nedeniyle ilan edilen karantina hala devam ediyor. 2,5 milyonluk şehirde gıda teminindeki sıkıntı nedeniyle temel ürünlerin fiyatlarının arttığı bildirildi.

Tibet Özerk Bölgesi'nde de uzayan karantina ve kapanma tedbirleri nedeniyle Han Çinlisi göçmen işçilerin büyük çaplı protestoları sosyal medyaya yansıdı.

Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou'da Kovid-19 vakaları nedeniyle kısmi karantina tedbirleri uygulanıyor. Apple'ın akıllı telefonu iPhone'ların üretildiği en büyük tesislerden olan, Tayvanlı Foxconn şirketinin kentte fabrikasında kapalı devre üretime geçildiği, yaklaşık 300 bin işçinin salgın koruma tedbirleri altında çalıştığı bildirilmişti.

Öte yanda ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin Datong ve Şansi eyaletinin merkezi Şian şehirlerinde de yerel salgınları önlemek için ilave tedbirler alındığı bildiriliyor.

PEKİN'DE CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU İPTAL EDİLDİ

Başkent Pekin'de merkez ilçelerde tespit edilen vakalar nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin bu akşam planladığı Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Çin makamlarınca alınan salgın tedbirleri dolayısıyla ileri tarihe ertelendi.

ABD'li Universal Studios şirketinin Pekin'deki tema parkı salgın önleme ve kontrol tedbirleri nedeniyle kapıları kapattı.

Vaka sayılarının görece az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen karantina tedbirlerine başvurulması, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerindeki ısrar edeceğine işaret ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.