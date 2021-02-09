Vuhan'daki DSÖ heyeti dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

DSÖ ekibi, "koronavirüsün üretildiği yer" iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsü, bilinen ilk vakaların tespit edildiği hayvan pazarı ve ilk koronavirüs hastalarının tedavi edildiği merkezlerdeki incelemelerinin ardından şu ana kadar ulaştıkları sonuçları paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüsün Vuhan’da Aralık 2019 tarihinden önce görüldüğüne dair kanıt bulunmadığını belirten DSÖ ekibi, "koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddialarının" "pek olası olmadığını" bildirdi. DSÖ ekibi ayrıca, Covid-19'un kaynaklandığı hayvanın da henüz tanımlanamadığını aktardı.

KAYNAĞINA DAİR İDDİALAR DOĞRULANAMADI

Liang Wannian tarafından yapılan açıklamada, yarasalar ve pangolinlerin virüsün kaynağı olduğuna yönelik iddiaların doğrulanamadığı kaydedilerek şu açıklamada bulunuldu:

"SARS-CoV-2 ile en yüksek düzeyde ilişkili koronavirüsler, yarasa ve pangolinlerde bulunur. Bu da standart virüs ve SARS arasındaki büyük benzerlik ve sekanslar temelinde yarasa ve pangolinlerin Covid-19'a neden olan virüsün kaynağı olabileceğini düşündürür. Ancak söz konusu hayvanlarda şu ana kadar tespit ettiğimiz virüsler, korona virüsün doğrudan öncüsü olabilecek kadar SARS-CoV-2'ye benzemiyor.”

Wannian ayrıca, “Aralık 2019'dan önceki dönemde Wuhan nüfusuna SARS-CoV-2'nin bulaştığına dair bir gösterge yok. SARS-CoV-2'nin kentte Aralık 2019'dan önce yayılıp yayılmadığını belirlemek için yeterli kanıt bulunmuyor" dedi.



