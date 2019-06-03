WikiLeaks'in kurucusu hakkında flaş karar

İsveç Mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın tacizden tutuklanması talebini reddetti.
Fransız Le Figaro'nun son dakika haberine göre, İsveç Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın tacizden tutuklanması talebini reddetti.
İngiltere'de tutuklu bulunan Julian Assange akkındaki taciz suçlamalarını tekrardan açan İsveç, Assange'ın kendilerine iade edilmesini talep etmişti.
Julian Assange, İngiltere'de kefalet şartlarını ihlal etmekten tutuklanmıştı. 47 yaşındaki Avustralya vatandaşı, 2012'de sığınmış olduğu Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarılmış ve ceaevine gönderilmişti.