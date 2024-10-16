Yahudi yolcu almayan havayollarına 137 milyon TL para cezası

ABD, bir grup Yahudi yolcuyu uçağa almayan Alman havayolu şirketi Lufthansa’ya yaklaşık 137 milyon TL para ceza verdi.

2022’de ABD vatandaşı 128 kişinin, Frankfurt’tan kalkan uçağa binmesine izin verilmemişti.

Lufthansa mürettebatı yolcuların uçuş sırasında yer değiştirdiğini ve kurallara uymadığını iddia etmişti.

Alman medyasıysa Yahudi oldukları açıkça anlaşılan yolcuların bu nedenle uçağa alınmadığını yazmıştı.

Euronews‘ün haberine göre ABD olay nedeniyle Lufthansa’ya 4 milyon dolar ceza kesti. Lufthansa’nın yolculara ödediği 2 milyon dolarlık tazminat dikkate alınarak, ceza yarıya indirildi.



Lufthansa ‘bu olayın herhangi bir şekilde ayrımcılıktan kaynaklandığı iddialarını’ reddetti ve herhangi bir çalışanın önyargılı davranmadığını belirtti.

Alman şirket ‘prosedürler’ ve ‘iletişimde hatalar’ yapıldığınıysa kabul etti.