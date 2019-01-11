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  3. 11 Ocak 2019 17:28

Yakalanan gence iki ülkeden iltica hakkı

Ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışan gence iki ülke iltica hakkı verdi.

Yakalanan gence iki ülkeden iltica hakkı
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Ailesinin yanından kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışan ancak Bangkok havaalanında alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun'a Avustralya tarafından iltica hakkı verildi.

Avustralya’ya kaçmaya çalışırken Bangkok havalimanında alıkonulan ve yapılan görüşmeler sonucunda Avustralya’ya geçici giriş izni verilen kadına iltica hakkının da verildiği öğrenildi.

Tayland göçmen polisi şefi Surachate Hakparn yaptığı açıklamada Kunun’a aynı zamanda Kanada tarafından da iltica teklifinde bulunulduğunu söyleyerek “Evet, Avustralya iltica hakkı verdi, ancak kendisinin tam olarak nereye gideceğine karar vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kunun’un arkadaşı ise, genç kadının Twitter hesabını sildiğini söyledi ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

havalimanı , iltica , tayland , ülke
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