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  3. 08 Eylül 2020 16:32

Yamaç paraşütü yapan kadına büyük şok!

ABD’li bir kadın Fransa’da bulunan Annecy gölü üzerinde yamaç paraşütü yaparken 11 bin TL değerindeki telefonunu 1524 metre yüksekten düşürdü.

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ABD’li bir kadın Fransa’da bulunan Annecy gölü üzerinde yamaç paraşütü yaptığı sırada telefonunu yaklaşık 1524 metre yükseklikten düşürdü. Yamaç paraşütü eğitmeni tarafından çekilen görüntülerde kadının kendisini çekmek isterken telefonun elinden düşürdüğü o anlar kaydedildi. Yamaç paraşütü eğitimi alan kadının düşürdüğü cep telefonun değerinin 11 bin TL olduğu ifade edildi.Selfie çekmek isterken, kazara elinden kayan cep telefonunu düşeren kadın, üzgün olduğunu belirtti.

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