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Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü

Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü
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İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki bir yanardağda patlama meydana geldi.

İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti.

Yerel saatle 22.00 sularında meydana gelen patlamanın görüntüleri, bölgedeki kameralara yansıdı.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etti.

Yanardağ patlaması ihtimaline karşı "acil durum" ilan edilmişti

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

AA

Etiketler izlanda yanardağ patlaması
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