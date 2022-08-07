Yangın yerine gelen itfaiyeci yıkıldı!

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Yangına müdahale için olay yerine gelen bir itfaiyeci ise yaşamını kaybedenlerin kendi ailesi olduğunu gördü.

ABD'de Philadelphia kentinin 150 kilometre kuzeybatısındaki kırsal Nescopeck bölgesinde yerel saatle sabaha karşı 02:30’da yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine gelen gönüllü itfaiyeci Harold Baker, ölenlerin oğlu, kızı, kayınpederi, kayınbiraderi, baldızı, üç torunu ve üç diğer akrabası olduğunu öğrendi. Baker, yangında ölen ikisi kız, biri erkek çocukların evde yaşamadığını ve yaz tatili için geldiklerini söyledi.

Harold Baker “Köşeyi döndüğümüzde yananın hangi ev olduğunu anlamıştım. İlk araçtaydım. Kenara çektiğimizde tüm ev alevler içindeydi. İçeri girmeye çalıştık. Çocuklar oradaydı ve iki çocuğum sadece akrabalarını ziyaret ediyordu. Ev onlarındı. Çocuklar sadece havuza girmek için gelmişti” dedi.

Yangından üç yetişkinin de sağ kurtulmayı başardığı açıklandı.