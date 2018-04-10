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  3. 10 Nisan 2018 10:45

Yanlış park diplomatik kriz çıkardı ! Türkiye'ye nota verdiler

Belarus'ta Türkiye Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın park ihlali yaptığı gerekçesiyle Belarus Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyükelçiliği'ne nota verdi.

Yanlış park diplomatik kriz çıkardı ! Türkiye'ye nota verdiler
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turkrus.com haber portalının aktardığına göre, Minsk'te 7 Mart tarihinde tren istasyonu yakınlarında Türkiye Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı BMW marka aracın park ihlali yaptıği iddia edildi.

Onliner.by sitesine bir vatandaştan gelen şikâyetin ilgililere aktarılması üzerine, Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Minsk Büyükelçiliği'ne nota verdiği belirtildi. Şikâyette bulunan kişi, sürücüyü park ihlali konusunda uyardığını, ancak uyarısının dikkate alınmadığını öne sürdü.

Bunun üzerine Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyükelçiliği'ne konuyla ilgili nota verildi. Buna karşılık, trafik kurallarına uyulması konusunda bundan sonra daha dikkatli olunacağına dair yanıt alındı" denildi.

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