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Yanlış teşhis yıllarca kendini kör sandı

Yanlış teşhis yıllarca kendini kör sandı

ABD'de yanlış teşhis nedeniyle tam 15 yıl boyunca kendisini kör sanan talihsiz kadın basit bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

ABD'li Connie Parke'nin gözlerine yanlış teşhis konulmasının ardından 15 yıl boyunca yüzde 85 görme kaybıyla yaşadığı, yanlış teşhis tespit edildikten sonra basit bir operasyonla tekrar görebilmeye başladığı belirtildi.

Doktorlar, Parke'ta retina yırtılması veya glokom olduğunu söylemişlerdi. Bu teşhisten sonra Parke, kademeli olarak görme yetisini kaybetmeye başladı. 

T24'ün aktardığına göre  15 yıl sonra bu teşhisin yanlış olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, Parke'ta katarakt olduğunu fark etti ve yapılan ameliyat ile 59 yaşındaki annenin gözleri tekrar görebilir hale geldi. 

 Colorado'da yaşan Parke, "İnsanlar teşhisleri tekrar kontrol ettirmeli. Ben tahminen yok yere 15 yıl kör yaşadım. Yıllardır katarak ameliyatı yapıyorlar" diye konuştu .

Etiketler yaşlı kadın kör yanlış teşhis tedavi ameliyat
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