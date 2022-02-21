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''Yanlışlıkla'' çocukları vurdular! 7 çocuk öldü

''Yanlışlıkla'' çocukları vurdular! 7 çocuk öldü

Nijerya ordusunun "silahlı grupları" hedef alan hava saldırısında kazara yedi çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Nijerya ordusu, Nijer sınırında düzenlediği hava saldırısında silahlı grup yerine sivilleri vurdu. Gerçekleşen saldırıda yedisi çocuk toplam on iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Nijer'in Maradi bölgesi valisi AFP'ye yaptığı konuşmada, meydana gelen olayın kazar sonucu olduğu söylerken gerçekleşen hava saldırısında beş kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Vali Chaibou Aboubacar yaptığı açıklamada, dört kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılırken üç kişinin de hastaneye götürülürken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Devlet televizyonu, saldırının Nachade köyünde gerçekleştiğini aktardı.

Nijeryalı yetkililer, gerçekleşen hava saldırısı ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Chaibou Aboubacar, kurbanların ebeveynlerinin bir törene katıldığını ve hava saldırıları onları vurduğunda "çocukların muhtemelen oyun oynadığını" ifade etti.

Etiketler nijerya çocuklar saldırı ordu
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