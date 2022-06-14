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Yaptırımlara karşı Rusya'dan yeni hamle

Yaptırımlara karşı Rusya'dan yeni hamle

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batılı ülkelerin yeni yaptırımlarından korunmak için bütçe verilerinin yayınlanmasının kısıtlandığı duyuruldu.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik yaptırımların, yarattığı olumsuz etkiler açısından farklılık gösterdiğine dikkat çekildi.

Batılı ülkelerin, Rusya’ya uygulanan yaptırım baskısını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, ülke bütçesine yönelik verilerin yayınlanmasının kısıtlanmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, yeni yaptırımlara yönelik riskleri azaltacağının altı çizildi.

Etiketler putin rusya
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