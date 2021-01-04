''Yarım Putin'' Rusya'da olay oldu

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde yerel televizyon kanalı Kaskad TV'de yılbaşı gecesi Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geleneksel yeni yl konuşması, kafasının yarısı kesik olarak yayınlanınca bir skandal yaşandı.

Bir gelenek olarak, yeni yıla girilmeden hemen önce banttan tüm kanallarda yayınlanan konuşmada yaşanan beklenmedik bu durumu, Kaskad TV "tekbik bir arıza" olarak niteledi ve sorumluların cezalandırılacağını duyurdu.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Putin'in mesajı, bu kötü görüntü üzerine, yarısında yayından kaldırıldı ve müzik yayını konuldu.

Skandal sosyal medyada en popüler konulardan biri olurken, bir okur "Putin'den hemen önce Kaliningrad valisinin mesajı sorunsuz yayınlandı, akla farklı şeyler geliyor" diye yazdı. Bir başkası da "Sonuçta Putin KGB'li olduğu için yüzünü göstermemeleri normal" dedi.