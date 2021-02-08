Yasak aşk dehşeti! Metresi için kiralık katil tuttu

Dünya Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan korkunç cinayeti konuşuyor. "Yasak aşk" cinayeti olduğu teorisi üzerinde durulan olayla ilgili bir gelişme yaşandı.



30 yaşındaki dans sanatçısı ve öğretmen Natalia Pronina, eve dönerken kukuletalı ve maskeli bir adam tarafından vurularak öldürüldü.



Polis, genç kadının "zengin" bir politikacının gizli sevgilisi olarak ikili hayat sürüyor olabileceği teorisini araştırıyordu.



Bir dönem gece kulüplerinde dansçılık yapan Natalia'nın, "zengin" bir politikacının sevgilisi olarak gizli bir hayatı olduğu, ancak adamın karısının ilişkinin farkına vardığı iddia ediliyor.



İngiltere de dahil olmak üzere uluslararası dans festivallerinde ödüller kazanan Pronina, Akademicheskaya metro istasyonunun yakınında, yaşadığı gökdelenin önünde, siyah maskeli bir suikastçı tarafından göğsünden iki kez vuruldu.



Görüntüleri Natalia'nın evinin kapısını anahtarıyla açmaya çalışırken birden beliren bir adamın, ona yakın mesafeden ateş ettiğini ve genç kadının yere yığıldığını gösteriyor.



Polis yetkililerin raporuna göre saldırganın, cinayet silahını atarak kaçmadan önce dikkatleri vurulmadan uzaklaştırmak için el bombası attığı bildirildi.



Natalia'nın tam evine girmek üzereyken siyahlar içindeki bir suitastçı tarafından vurularak öldürülme anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Polis kaynakları görüntülerin, kendisini öldürme emri verilmiş bir kiralık katil olabilecek tetikçinin izlenmesine henüz yardımcı olmadığı açıkladı.



Polis kaynakları, bu görüntülerin şimdiye kadar tetikçinin izlenmesine yardımcı olmadığını belirtti. Yetkililerin bildirdiğine göre, katil elindeki silahı yere attı ve olay yerinden koşarak uzaklaştı.



Natalia Pronina, hastaneye kaldırıldı ve hemen ameliyata alındı. Ancak genç kadın kanlı saldırıdan iki saat sonra öldü.



30 yaşındaki Natalia'nın yakın arkadaşı Valeria, "Düşmanı yoktu, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu korkunç olayın ardında onun hayranlarından biri olabilir ve cinayetin sebebi kıskançlık olabilir" ifadelerini kullandı.



Natalia'nın bir dönem birlikte dans ettiği, eski bir arkadaşı olan Anzhelika, kaybettiği arkadaşı hakkında "Natalia sadece güzel dans etmekle kalmazdı, o gerçek bir güzellikti." dedi.



Anzhelika, özellikle erkeklerin Natalia'ya hayranlık beslediğini ve etrafında dört döndüğünü söyledi ve "Reddedilen hayranlardan birinin onu öldürmüş olması olasıdır." ifadelerini kullandı.



Salon danslarında usta olduğu öğrenilen Natalia'nın, VIP şirket partilerinde, striptiz de dahil olmak üzere seçkin kulüplerde performans sergilemek için kendi ekibini kurduğu biliniyor.



Ancak Moskovsky Komsomolets gazetesi, polisin Pronina'nın dövüş sanatları eğitimi almış, milletvekili olduğuna inanılan zengin bir adamla uzun vadeli ancak gizli bir ilişki içinde olduğuna dair bir teoriyi araştırdığını bildirdi.



Yerel gazetelerde yayınlanan haberlere göre, Natalia ve kimliği açıklanmayan milletvekili, adamın karısı yasak aşkı öğrenene kadar birlikteydi. Bununla birlikte başarılı dansçının, milletvekilinin karısından tehditler aldığı iddia edildi.



Kapüşonlu, maske ve gözlük takan suikastçının, gerçek mermilerle ateş etmek için yeniden tasarlanmış ölümcül olmayan bir savunma silahı kullandığı da bildirildi.



Natalia'nın arkadaşı Anzhelika, "Ciddi bir ilişkisi yoktu" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Natalia beyaz gelinlik giyip bir sürü çocuk sahibi olma hayalleri kuran biri değildi. Onun en büyük aşkı dansı ve sanatıydı."



İşadamının metresi, diğer sevgilisini öldürmesi için kiralık katil tuttuğu iddiasıyla gözaltına alındı.Psikolog Elena Sosnovskaya, 23 Aralık'ta dansçı Natalia Pronina'nın öldürülmesine karıştığı iddia edilen dört adamla birlikte geçen hafta Moskova mahkemesinde hakim karşısına çıktı.



Daha önce, işadamının karısının cinayet emrini verdiğinden şüphelenilirken, yeni haberlere göre Pronina ile birlikte olan bir politikacı da bir noktada davayla bağlantılıydı.



Moskovsky Kosomolets'in bildirdiğine göre, Sosnovskaya ve Pronina işadamıyla ile aynı dönemde beraberlerdi. Sosnovskaya'nın bir de beraber yaşadığı erkek arkadaşı vardı ve ondan dansçıyı öldürmesi için bir suikastçı tutmasını istediği iddia edildi.



Sosnovskaya'nın erkek arkadaşı da cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan dört kişiden biri: Artak Aivazyan, Khasan Tagirov ve Ruslan Tagirov.



Bir araba parçaları zincirine sahip olan iş adamının Pronina'yı dikkatli olması ve Instagram'da paylaşım yapmayı bırakması konusunda uyardığı bildirildi.



Soruşturma Komitesi yetkilisi Yulia Ivanova, şüphelilerin kiralık katil ve yasadışı ateşli silah bulundurmayı kapsayan Rus yasalarına göre tutulduğunu söyledi.

