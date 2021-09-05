Yaşam hakları için sokağa çıkan kadınlara biber gazlı müdahale

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı protesto etmek ve çalışma haklarını savunmak için sokağa çıkan bir grup kadın sokağa çıktı. Taliban, kadınlara biber gazıyla müdahalede bulundu.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleşen protestoda kadınlar çalışma ve hükümet içerisindeki pozisyonlarda çalışma hakkını istedi. Daha önce Taliban Siyasi İşler Bürosu Başkan Yardımcısı, kabinede ve üst düzey görevlerde kadın olmayacağını açıklamıştı. Öte yandan Tolo News isimli Afganistan merkezli haber kanalı ile BBC tarafından yayınlanan görüntüler ise dikkat çekti.