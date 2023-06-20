Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı

Fransa'nın Bordo kentinde bir binanın önünde bekleyen yaşlı kadın ve torununun saldırıya uğradığı anların görüntüleri ülkede infiale yol açtı.

Fransa'da Afrika asıllı bir saldırgan, yaşlı bir kadın ve kız çocuğunu hedef aldı. Bordo Belediye Başkanı Nicolas Florian'ın Twitter'dan paylaştığı videoda, Bordo'da binanın önünde bekleyen kadının yanında torunu olduğu belirtilen çocukla kapıdan geri içeri girdikleri anda bir kişinin saldırısına uğradığı görülüyor.

Kadın ve 7 yaşındaki torununu önce yerde sürükleyip ardından kadını gasp eden saldırgan çocuğu kaçırmaya da çalışıyor.

Çocuğun kendini kurtararak yaşlı kadının yanına gelmesiyle panikleyen saldırgan kaçarak alandan uzaklaşıyor.

"SABIKASI KABARIK BİRİ"

Fransız basını, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını, şahsın "sabıka kaydı kabarık biri olduğunu" yazdı.

Olay ülkede infiale yol açarken, Fransa'da aşırı sağcılar, saldırganın göçmen olduğu düşüncesiyle olayı göçmen karşıtı kampanyaya dönüştürdü.

Mağdurların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.