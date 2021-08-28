Yemek yaptığı kaba idrarını yapan satıcı tutuklandı

Hindistan'da yemek hazırlarken kullandığı tasa idrarını yapan satıcı tepkiler sonrası polis tarafından tutuklandı.

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Guwahati kentinde yaşanan skandal olaya ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

Ülkedeki popüler sokak yemeği olan panü puri yapan satıcı önlüğünün altında gizlediği kaba işediği ve aynı kabı, yemeği hazırlamak için kullandığı baharatlı bir suya daldırdığı görülüyor.



Skandal görüntlerin yayılması polisi harekete geçirdi ve seyyar satıcı tutuklandı.

Başka bir olayda, bir gıda satıcısının Mumbai'deki tren istasyonunun tuvaletinden yemek hazırlamak için musluk suyunu kullandığı bir video, geçen yıl Haziran ayında sosyal medyada viral olmuştu. Videoyu dikkate alan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) soruşturma başlatmış ve bu tür suların yemek hazırlamak için kullanılmasına karşı kamuoyunu uyarmıştı.