  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yemen, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi

Yemen, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi

Yemen, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi
Güncelleme:

Orta Doğu'da İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinden olumlu bir gelişme beklenirken, Yemen ile İsrail arasındaki gerilim arttı ve Yemen, İsrail'e balistik füze saldırısı gerçekleştirdi.

Bu sabah, Yemen'den İsrail'e karadan karaya balistik füze saldırısı gerçekleşti.

Bu, İran destekli Husilerin İsrail hava savunmasını başarıyla aştığına dair üçüncü vaka oldu.

İSRAİL HALKI PATLAMA SESLERİ İLE UYANDI

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesini hedef aldığını, ülkenin farklı bölgelerinde saldırı alarmları çaldığını ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin neden olduğu patlama seslerinin birden fazla noktada duyulduğunu açıkladı. 
 
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi. 
 
Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin ateşlenen önleyici füzelerden kaynaklandığı ve önleyici füzelerin isabetlerinin henüz incelendiği kaydedildi. 
 
İsrail ordusu iç cephe komutanlığı da halkın uyması için verilen güvenlik talimatlarında değişiklik olmadığını duyurdu. 
 
İsrail polis sözcülüğü ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnelin isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını aktardı. 

İNSANLAR SIĞINAKLARA KOŞTU

Öte yandan, İsrail'in dünyaya açıklan kapısı Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Lid (Lod) kenti yakınlarında açık araziye düşen füze parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. 
 
İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara gitmeye çalışırken çeşitli biçimlerde yaralanan 9 kişiden yardım çağrısı aldıklarını duyurdu. 
 
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in şehir merkezinde 19 Temmuz'da yerel saatle 03.00'te düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı. 
 
İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Etiketler Yemek İsrail saldırı gazze
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Kanlı Ay için geri sayım başladı: Süper Kanlı Ay ne zaman? Süper Kanlı Ay için geri sayım başladı: Süper Kanlı Ay ne zaman? Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi Sakarya'da fabrikada patlama: 21 yaralı Sakarya'da fabrikada patlama: 21 yaralı Emlak ilanlarında yeni dönem: Sadece yetkili satıcılar ilan verebilecek Emlak ilanlarında yeni dönem: Sadece yetkili satıcılar ilan verebilecek Borsa yatırımcılarını edişlendiren olay: Neredeyse yarı yarıya düştü Borsa yatırımcılarını edişlendiren olay: Neredeyse yarı yarıya düştü Görme engelli vatandaşların telefonunu çalan hırsızdan pişkin savunma Görme engelli vatandaşların telefonunu çalan hırsızdan pişkin savunma Erdoğan'dan ''Narin'' açıklaması: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor Erdoğan'dan ''Narin'' açıklaması: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor Ev sahibi kiracı uyuşmazlığında yok artık dedirten olay: Ev sahibinin cinsel organını kesti Ev sahibi kiracı uyuşmazlığında yok artık dedirten olay: Ev sahibinin cinsel organını kesti İstanbul'da meyve sebze halinde kan aktı: 5 yaralı İstanbul'da meyve sebze halinde kan aktı: 5 yaralı Kalamış Yat Limanı kararı Resmi Gazete'de yaymılandı Kalamış Yat Limanı kararı Resmi Gazete'de yaymılandı
Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı Av yasağı sona erdi, tezgahlar palamutla doldu Av yasağı sona erdi, tezgahlar palamutla doldu İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat TEM'de 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var TEM'de 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da golle başladı Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da golle başladı