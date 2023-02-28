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Yeni bir solucan türü keşfedildi: 500 parçaya bölünse bile kesinlikle ölmüyor...

Yeni bir solucan türü keşfedildi: 500 parçaya bölünse bile kesinlikle ölmüyor...
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Madagaskar ile Mozambik arasında yer alan Fransızlara ait Hint Okyanusu adası Mayotte'de yeni bir solucan türü keşfedildi.

İlginç özellikleriyle tanınan solucan ailesine yeni bir solucan daha eklendi. Diversibipalium mayottensis adlı solucan , Madagaskar ile Mozambik arasında yer alan Fransızlara ait Hint Okyanusu adası Mayotte'de bulundu. 

Yeşil-mavi yanardöner yaratık yaklaşık 1,1 inç uzunluğunda ve diğer çekiç başlı solucanların kardeş türü. Bu solucanın, diğer solucanların evrimi hakkında bilgi vermesi bekleniyor. 

İSTİLACI TÜR OLABİLİR

Solucanı inceleyen bilim insanları bu türün istilacı potansiyel taşıdığını ve önümüzdeki süreçte hızla yayılabileceğini dile getirdi. 

ÇOK DAYANIKLI

Araştırmacıların solucan üzerinde yaptığı bir diğer incelemede ise dayanıklılığına ilişkin sonuçlar çıktı. Öyle ki bu solucan türü 500 parçaya bile bölünse bana mısın demeden yaşamına devam ediyor. 

Etiketler solucan 500 parça madagaskar
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