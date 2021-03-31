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Yeni mutasyondan iyi haber var

Yeni tip koronavirüs mutasyona uğramaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19’un mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği belirtildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada yeni türün daha az bulaşıcı ve daha az hasta ettiği vurgulandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı yeni türün bakanlığa bağlı viroloji laboratuvarı olan Sheba Tıp Merkezi'nde yürütülen yeni bir çalışma ile tespit edildiğini açıkladı. Yapılan çalışma ile Şubat 2020'den Ocak 2021’e kadar İsrail’de bulunan tüm Kovid-19 mutasyonlarının incelendiğini belirten Bakanlık, yeni mutasyonun ilk olarak geçtiğimiz Temmuz ayında alınan bir numunede tespit edildiğini ve toplam 181 numunede rastlandığını aktardı.

 YENİ MUTASYONDAN İYİ HABER

Bakanlık ayrıca, yeni tespit edilen türün daha az bulaşıcı olduğunu ve ağır hastalığa sebebiyet vermediğini belirtti.

İsrail’de toplam vaka sayısı 832 bin 574’e, toplam can kaybı ise 6 bin 197’ye ulaştı.

Etiketler koronavirüs mutasyon yeni mutasyon iyi haber
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