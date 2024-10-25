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Yeni para birimi mi geliyor? Putin'in elindeki banknot olay oldu

Yeni para birimi mi geliyor? Putin'in elindeki banknot olay oldu
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BRICS Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin'e takdim edilen sembolik banknot gündem oldu. Bu banknotun gelecekte BRICS ülkelerinin kendi aralarında kullanabileceği ifade ediliyor.

BRICS Liderler Zirvesi, Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan kentinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sembolik bir "BRICS banknotu" verildi. Banknotun önümüzdeki yıllarda BRICS ülkelerinin kendi aralarındaki alışverişlerde kullanılabileceği konuşuluyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'e Kazan'daki zirve sırasında sembolik bir "BRICS banknotu" verildiğini, Merkez Bankası Başkanı Nabiullina'nın ise parayı beğenmediğini aktardı. Peskov, "BRICS çerçevesinde yapılan ortak çalışmayı" sembolize ettiğini anlattı.

BRICS Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin'e takdim edilen sembolik banknot gündem oldu. Bu banknotun gelecekte BRICS ülkelerinin kendi aralarında kullanabileceği ifade ediliyor.

"YENİ BİR ÖDEME YÖNTEMİ OLUŞTURULMALI"

BRICS Zirvesi'ne sağlık sorunları sebebiyle bizzat katılamayan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 23 Ekim Çarşamba günü video konferansla zirveye bağlanarak BRICS ülkelerinin "kendi aralarında yeni bir ödeme yöntemi oluşturmasının zamanının geldiğini" söylemişti. Lula, "Bu tartışma, ciddiyet, ihtiyat ve teknik sağlamlık ile ele alınmalı ancak daha fazla ertelenememelidir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da zirvede, "ABD, diğer ülkeleri kontrol etmek için doları bir silah olarak kullanıyor. Dünya BRICS'i doların gücünü zayıflatacak ve ulusal para birimlerini devreye koyacak bir kuruluş olarak biliyor. BRICS üyesi ülkelerin, enerji, gıda ve diğer malların en büyük üreticisi ve tüketicisi ve önemli ulaşım ve transit hatlarına sahip olmaları ulusal para birimlerini kullanmayı kolaylaştırıyor" demişti.

 

Etiketler Rusya brics Vladimir Putin yeni para birimi
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