Yeni Zelanda 2021'e ''merhaba'' dedi

Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2021'e "merhaba" dedi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00'te yeni yıla girdi.

2021, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı. Havai fişek gösterilerinin yanı sıra Sky Tower’daki ışık gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu. Wellington'da da liman bölgesinde kutlamalar yapıldı.



Koronavirüsten etkilenmeyen ülkede yeni yıl etkinlikleri için herhangi bir önlem alınmazken, merkezde toplanan kalabalığa yönelik hiçbir kısıtlama da getirilmedi.

Yeni Zelanda ve Fiji'nin ardından Avustralya TSİ 16.00'da 2021'e "merhaba" diyecek.

Diğer yandan 2021'e en son Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası girecek.