Yeni Zelanda açıklarında şiddetli deprem

Yeni Zelanda açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken Tsunami uyarısı yapıldı.

Yeni Zelanda açıklarında, 94 km derinlikte 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şiddetli deprem nedeniyle tsunami uyarısında bulunuldu.

Yetkililer denizde meydana gelen deprem sonrasında sahil şeridine yakın yerlerde bulunan vatandaşlara denizden uzaklaşmalarını ve iç bölgelere ya da yüksek kesimlere gitmelerini söyledi.

Uzmanlar bu şiddetteki bir depremin yaratacağı tsunaminin depremin merkez üssünden 300 kilometre uzaklığa kadar erişebileceğini ifade ediyor.

2019 yılında Yeni Zelanda’nın Kermadec Adaları'nda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından da tsunami uyarısı verilmiş, uyarı kısa süre sonra kaldırılmıştı.

Deprem kuşağında bulunan Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmiş, bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.