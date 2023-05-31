Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Auckland Adaları olduğunu duyurdu.
Yerin 33 kilometre altında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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