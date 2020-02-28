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  3. 28 Şubat 2020 09:48

Yeni Zelanda'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi !

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, İran'dan gelen 60 yaşlarındaki Yeni Zelanda vatandaşı bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Yeni Zelanda'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi !
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Avustralya'da resmi temaslarda bulunan Başbakan Ardern, Endonezya'nın  Bali Adası aktarmalı İran'dan gelen Yeni Zelandalı kadında virüse rastlandığını  duyurdu.

Ardern, Yeni Zelanda'ya 26 Şubat'ta gelen ve kimliği açıklanmayan  hastanın Auckland Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da hastanın Emirates Havayollarının EK450  sefer sayılı uçağıyla ülkeye geldiği bilgisini paylaşarak, aynı uçakta  bulunanların sağlık birimlerine başvurmasını istedi.

AA

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