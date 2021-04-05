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Yeni Zelanda'da şiddetli deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, Yeni Zelanda'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamaya göre Yeni Zelanda'nın doğu kıyısındaki North Island bölgesinde 5.8'lik bir deprem meydana geldi.

EMSC, depremin derinliğini 30 kilometre olarak açıkladı.

İlk belirlemelerde, depremde can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, ülkede 5 Mart’ta Kermadec Adaları yakınlarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapılmıştı.

Etiketler yeni zelanda deprem
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