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  3. 02 Mayıs 2019 15:15

Yeni Zelanda'daki saldırıdan günler sonra acı haber

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan silahlı saldırıdan yaralı kurtulan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeni Zelanda'daki saldırıdan günler sonra acı haber
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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısında Tuyan'a iki kurşun isabet etmiş, birisi bacağından, diğeri ise sırtından karnına ilerlemişti.

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıkmıştı.

İki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, gözaltına alınmıştı.

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