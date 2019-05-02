Yeni Zelanda'daki saldırıdan günler sonra acı haber

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısında Tuyan'a iki kurşun isabet etmiş, birisi bacağından, diğeri ise sırtından karnına ilerlemişti.

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıkmıştı.

İki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, gözaltına alınmıştı.