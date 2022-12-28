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Yer altındaki mağaraya giren ekipler gözlerine inanamadı

Yer altındaki mağaraya giren ekipler gözlerine inanamadı
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İngiltere'de ihbar üzerine ormanlık alana giden ekipler, toprak altındaki mağarada yaşayan bir adamı buldu. Adamın 2019 yılından bu yana mağarada yaşadığı tespit edildi.

İngiltere'nin Stowmarket bölgesindeki ihbar üzerine ormanlık alana giden polis ekipleri, kazdıkları toprağın altında ilginç bir manzara ile karşılaştılar. Kazıda bir mağara bulan ekipler, içeri girdiklerinde mağarada yaşayan bir adam olduğunu gördüler.

Mağaranın bulunduğu bölgenin adamın toprağı olmadığını tespit eden ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda da adamın 2019 yılından bu yana mağarada yaşadığını belirledi. Hükümetin de bilgisi dahilinde mağarada yaşayan adam bölgeden tahliye edildi.

Henüz fotoğrafları paylaşılmayan şahsa ailesinden birinin sahip çıktığı ve şu anda bakımının aile üyesinin evinde devam ettiği aktarıldı. Ancak adamın evinden tahliye edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı İngilizler, "Kimseye zararı yoksa neden çıkardınız" tepkisinde bulundu. Bazıları da adamın saldırgan olduğunu öne sürdü.

Etiketler ingiltere mağara
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