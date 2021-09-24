Yerleşim tarihi yeniden yazılıyor: 23 bin yıllık insan ayak izlerine rastlandı

ABD'nin New Mexico eyaletinde 23 bin yıllık insan ayak izlerine rastlanması insanlık tarihinde önemli bir keşif olarak görülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Mexico eyaletinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar sonucunda 23 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen insan ayak izleri keşfedildi. Tarihi keşif, ilk insanların Amerika kıtasına ayak bastığına ilişkin tezleri alt üst edebilir.

Ünlü bilim dergisi Science'da yayınlanan çalışmaya göre; New Mexico'daki White Sands Ulusal Parkı'ndaki bulanan 21 bin ila 23 bin yıl önceye ait ayak izleri, Kuzey Amerika'da yerleşimini son buzul çağının bitiminden çok önce devam ettiğini gösterdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, tortu katmanları üzerinde ayak izlerinin bulunduğu katmanların altında ve üstünde bulunan tohumlar üzerinde karbon tarihleme çalışması yaptı.



Ayak izlerinin bölgede yaşayan ergenlik dönemindeki gençlere ve çocuklara ait olduğu sanılıyor. Zaman zaman bu gruplara yetişkinlerin de eklendiği düşünülüyor.

Tarih öncesi hayvanlara, mamutlara ve kurtlara ait izler de tespit edildi.

Amerika'ya ilk yerleşim tarihi yeniden yazılıyor

Bu önemli keşif, modern insan olan Homo sapiens türünün Amerika'ya gelişinin kökenleri hakkındaki tartışmalar için oldukça önemli.

Çalışma, insanların Amerikan kıtasındaki varlığının en az 23.000 yıl öncesine dayandığını, ve burada 2 bin yıl boyunca yaşadığını gösterdi.

Bugüne kadar en yaygın kabul gören tez 13 bin 500 yıl önce Amerika kıtasına ilk ayak basan insan topluluklarının Clovis kültürüne bağlı gruplar olduğu yönündeydi.

Avcı olan bu topluluğun son buz devrinde Bering Boğazı üzerinden Sibirya'dan Alaska'ya geçtiği, oradan da Amerikan kıtasında dağıldıkları tahmin ediliyordu.

Son araştırma sonuçları, insanların 13 bin yıl önce Amerika kıtasına ayak bastığına ilişkin teorileri alt üst edebilir.

Kaynak: Euronews