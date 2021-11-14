Yerli savaş uçağı projesinde Rusya sürprizi

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin kendi savaş uçağını geliştirmesine yardımcı olmak adına görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi'nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Dubai Airshow havacılık fuarı kapsamında yaptığı açıklamada, "Rusya, (kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda) Türkiye Cumhuriyeti'ne yardım etmeye hazır olduğunu defalarca ifade etti, şu an için bu proje konusunda görüşme aşamasında bulunuyoruz" dedi.

ANKARA KENDİ SAVAŞ UÇAĞINI YAPMA KARARI ALMIŞTI

Türkiye daha önce, bir NATO ülkesi olmasına karşın Rusya'dan S-400 savunma sistemleri aldığı gerekçesi ile F-35 programından çıkarılmıştı. ABD ile bu uçakların ortak üretimini içeren programdan çıkarılması ardından Ankara, 'kendi savaş uçağını yapma' kararı almıştı.

"YENİ S-400 TEDARİKİ KONUSUNDA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Bunun yanında Şugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesini içeren anlaşmanın ne zaman imzalanabileceğini düşündüğü sorusu üzerine, "Modern askeri Rus ürünlerinin tedariki ve beraber silah geliştirilmesi konularında görüşmelerimiz devam ediyor" cevabını verdi.

TÜRKİYE ŞİMDİYE KADAR DÖRT S-400 BATARYASI SATIN ALDI

Daha önce Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yeni S-400 bataryaları tedarikini içeren yeni anlaşmanın bu sene bitmeden imzalanabileceğini kaydetmişti. Türkiye şimdiye dek Rusya'dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019'daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti. Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye'nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.