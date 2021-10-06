Yeşil sahada kan döküldü! İki kartelin çatışmasında 1 kişi öldü

Kolombiya'nın Valle del Cauca eyaletinde iki kartel arasında futbol sahasında çatışma çıktı.

Kartellerin çatışmalarına sık sık sahme olan Kolombiya'da şoke eden bir olay yaşandı. Valle del Cauca eyaletinde yer alan Cali şehrinde iki kartel arasında silahlı çatışma yaşandı. Çıkan çatışma futbol sahasına sıçradı.

Çapraz ateş altında kalan izleyiciler, çığlık atarak sahayı terk etti. Çatışmada 1 teknik direktör ve 1 yan hakem hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.