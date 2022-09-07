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  3. Yetenek yarışmasında ağızları açık bırakan şov: Küçük çocuk havada asılı kaldı...

Yetenek yarışmasında ağızları açık bırakan şov: Küçük çocuk havada asılı kaldı...

Yetenek Sizsiniz programının Hindistan versiyonu olan India's Got Talent sosyal medyada gündem yaratan bir şova sahne oldu.

Hindistan’da yarışmacıların yeteneklerini sergilediği bir şov programı ilginç anlara sahne oldu. Programa katılan bir çocuk daha önce görülmemiş bir illüzyon gösterisine imza atarak sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İki kapının ortasından geçerken görünmez olan ve havada asılı kalan çocuğun şovu nefesleri kesti.

JÜRİ AYAKTA ALKIŞLADI

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaşırken jüri üyeleri performansı büyük bir şaşkınlıkla takip etti. Şaşkınlıkları mimikleri ve jestlerine yansıyan jüri üyeleri performansın sonunda çocuğu ayakta alkışladı.

Etiketler çocuk yetenek
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