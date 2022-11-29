Yetkili isim açıkladı: İran'da protestolarda kaç kişi hayatını kaybetti?

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, İran'da yaşanan protestolara müdahale esnasında 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Öğrenci Haber Ağı SNN'ye göre dün akşam Tahran'daki Şehit Recai Üniversitesi'nde konuşan Hacızade, 11 haftadır devam eden protestolarla ilgili olarak "Elimde son veriler yok. Ama 300'den fazla kişi şehit oldu ve öldü" dedi.

Hacızade'nin "şehit" sözcüğüyle güvenlik güçlerini, "öldü" sözcüğüyle de protestocuları kastettiği düşünülüyor.

Hacızade: 'Ölenler bizim evlatlarımız'

Emir Ali Hacızade, "Kandırılarak bu eylemlere katılanlar karşı devrimci değil bizim evlatlarımız ve halkımızın bir parçası. Onlara gerçekleri anlatmalıyız" dedi.

Protestoları güç kullanarak bastıran İran yönetimi, hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerle ilgili açıklama yapmıyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Merkezi adlı grup, protestolarda şimdiye kadar 60'ı çocuk 29'u kadın 448 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ancak diğer insan hakları örgütleri gerçek sayının bundan çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

13 Eylül'de gözaltına alınan Mahsa Amini, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Ailesi, Amini'nin başına aldığı darbeler sonucu öldüğünü öldüğünü söylüyor.

Polis iddiayı reddediyor ve Amini'nin mevcut hastalıkları sonucu öldüğünü öne sürüyor.

Amini'nin ölümü ülke çapında eylemlere neden olmuş, kadınlar başörtülerini yakıp, saçlarını kestikleri videolar paylaşmaya başlamışlardı.

Onlarca kentte "Zen. Zendegi. Azadi" (Kadın. Hayat. Özgürlük) sloganlarıyla yapılan protestolar, rejime yönelik en büyük meydan okumalardan biri olarak niteleniyor.