Yıldız futbolcu savaşın ortasında Kiev'de mahsur kaldı

Rusya-Ukrayna savaşında diriş çıkışların kapatılmasından dolayı Shakhtar Donetsk'in yıldız oyuncusu Junior Morales Kiev'de mahsur kaldı.

Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşında. Büyük bir hazırlıkla Ukrayna'yı işgal etmek için savaşa giren Rusya, uçaklarıyla birlikte Ukrayna'yı vurmaya başladı. Birçok asker ve sivilin hayatını kaybettiği savaşın gerilimi her geçen dakika daha da artıyor. Shakhtar Donetsk'in yıldız oyuncusu Junior Morales de Kiev'de mahsur kalan insanlardan sadece biri... Çektiği videoda yetkililerden yardım isteyen Morales çok korktuğunu ifade etti.

"OTELİN İÇİNDE TUTULUYORUZ"

Rusya'nın Kiev üzerinden bombaları attığı dakikalarda bir video çeken Moraes, "Durum çok ciddi. Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin çok korkuyorum." dedi.