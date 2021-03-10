Yılın en cinsiyetçi kişisi bir kadın oldu!

Japonya'da cinsiyetçilik ve cinsiyetçi söylemlerle mücadele eden akademisyen ve sivil toplum çalışanlarının kurduğu Noaseps isimli oluşumun yıllık anketinin sonuçları açıklandı. Kadınları 'cinsel şiddet konusunda yalan söylemekle' itham eden iktidar partisi vekili Mio Sugita anketten 'birinci' çıktı.

Japonya'da kadınları ve LGBT'leri aşağılayan açıklamalarıyla tepki çeken kadın milletvekili Mio Sugita, 'yılın en cinsiyetçi ifadelerini kullanan kişisi' seçildi. Kamusal alanda cinsiyetçilik ve cinsiyetçi söylemlerle mücadele eden akademisyen ve sivil toplum çalışanlarının kurduğu Noaseps isimli oluşumun anketinde, kadınları 'cinsel şiddet konusunda yalan söylemekle' itham eden Mio Sugita 'birinci' çıktı.

İktidardaki Liberal Demokratik Parti'nin (LDP) vekili olan Sugita, geçtiğimiz eylül ayında partisiyle özel bir toplantıda, "Kadınlar cinsel şiddet konusunda istedikleri kadar yalan söylesinler" ifadelerini kullanmıştı.

Noaseps'in anketinde, katılımcılara son 12 ayda ülkede sarf edilen bazı cümlelerden hangilerini cinsiyetçi buldukları soruldu. Kullanılan 6 bin 31 oydan 1995'i, Sugita'yı işaret etti. Noaseps'ten yapılan açıklamada, 'Sugita'nın sözlerinin cinsel şiddeti açıklayan kadınların ifşaatlarının daha en baştan yalan olduğu' varsayımını bir kanıt göstermeksizin dile getirmesi nedeniyle kadın düşmanı olduğu vurgulandı.

Sugita, 2019 yılında, LGBT topluluğunun 'çocuk sahibi olmadıkları için üretken olmadıkları ve ülkenin refahına katkıda bulunmadıkları' iddiasıyla aynı anketten ikinci çıkmıştı.

Bu yılki ankette 'en cinsiyetçi sözleri sarf eden kişi' olarak ikinci çıkan isimse, 'kadınların toplantılarda çok konuştuğunu' iddia etmesi sonrası Tokyo 2020 Olimpiyat Komitesi başkanlığından istifa eden eski başbakan Yoşiro Mori oldu.