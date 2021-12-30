Yıllarca öz kızına tecavüz etti... ''Asrın sapığı'' hapisten kurtulmaya çalışıyor

Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz eden ve dünyaya gelen 7 çocuğun ortaya çıkmasıyla ''Asrın sapığı'' lakabını alan sapık adam, yıllar sonra yeniden gündeme bomba gibi düştü.

26 Nisan 2008, tüm dünyanın kanını donduran korkunç haberin gazetelerin manşetlerine taşındığı tarih olarak kayıtlara geçti.

O tarihte 73 yaşında olan Josef Fritzl'ın kendi öz kızını bir bodruma rehin tutup 24 yıl boyunca tecavüz ettiği ve bu ensest ilişki sonucu 7 çocuğun doğdu haberi deyim yerindeyse tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Polis baskını sonrasında, baba Josef, kızını ve üç çocuğunu bodrumdan çıkardı.

Fritzl'ın kızı Elisabeth, 24 yıl boyunca yaşadıklarını polise anlattı. Talihsiz kadın ve çocukları acilen hastanede psikolojik tedavi altına alındı. Yaklaşık olarak bir yıl süren dava sonunda 'Asrın Sapığı' olarak anılmaya başlanan Josef Fritzl ömür boyu akıl hastanesinde gözetim altında tutulmakla cezalandırıldı.

Ancak dünyanın en tanınmış suçlusu ömür boyu kalmak üzere girdiği hapishanesinden kurtulmak üzere olabilir. Dünyayı ayağa kaldıran bu yeni gelişmeye göre Josef Fritzl, kendisine erken tahliye yolunu açabilecek bir psikolojik değerlendirme geçirecek ve böylelikle tutulduğu akıl hastanesinden çıkarılarak normal bir cezaevine nakledilebilecek. Bu da Fritzl'ın normalde ömür boyu kalması gereken demir parmaklıkların ardından çıkabilmesi demek.

Şu anda 86 yaşında olan canavar baba normal cezaevine transfer olursa 15 yıllık ceza çektikten sonra erken tahliye için başvuruda bulunup tamamen özgürlüğüne kavuşabilir. İngiliz basınında yer alan haberlere göre hapisten kurtulmak için gün sayan cani adam 2024 yılında özgür kalabilecek. Bunun yolu ise psikolojik değerlendirme testlerinden geçip artık tehlike teşkil etmediğini kanıtlaması.

Avusturya’nın ceza ve infaz yasalarındaki boşluklar yüzünden, Fritzl'ın akıl hastanesinden normal hapishaneye transfer olabileceğine dair karar çıkması büyük yankı yarattı. Savcılık bu ihtimali elemek için çıkan karara itiraz etmiş olsa da yüksek mahkemeden adamın psikolojik değerlendirmeden geçebilmesine yeşil ışık geldi.

Şayet Josef Fritzl bu testlerden geçip 'akıl sağlığı yerindedir' raporu almayı başarırsa normal bir cezaevine geçecek ve 2024'te 15 yıllık cezasını tamamladığı içinerken tahliye başvurusu yapacak.

Psikolojik değerlendirmenin bir ay içinde sonuçlanması bekleniyor. ancak uzmanlara göre asrın sapığı bu değerlendirmeyi geçemeyecek ve özgürlüğüne kavuşamayacak. The Telegraph'da yer alan habere göre Josef Fritzl'ın akıl sağlığı 'zayıf' ve bunama belirtileri gösteriyor. Üstelik canavar baba testi geçip tahliye başvurusu yapsa bile yargıçlar bu başvuruyu reddetme hakkına sahip.

Dünyanın en korkunç suçlularından biri olarak anılan Fritzl'ın, dehşete düşüren eylemlerini yıllarca planladığı ortaya çıkmıştı. Kızına 24 yıl boyunca tecavüz ettiği ve bir zindana çevirdiği bodrum katını inşa etmek için 1970'li yıllarda belediyeden izin alan adamın kızı ortadan kaybolduktan sonra da herkese onun evden kaçıp bir tarikata katıldığını söylemiş ve herkesi bu yalana inandırmıştı.

Şu anda 55 yaşında olan Elisabeth, adını değiştirdi ve Avusturya'nın bilinmeyen bir yerinde çocuklarıyla birlikte tanınmadan yaşamaya devam ediyor. Kadının babasıyla Fritzl hapse girdikten sonra hiç görüşmediği biliniyor.

Avusturya'nın en büyük hapishanesi olan Krems-Stein'da kalan Josef Fritzl'ın diğer mahkumlara tarafından nefretle karşılandığı ve hiçbiriyle görüşmeyerek zamanının çoğunu tek kişilik hücresinde geçirdiği biliniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

O tarihte 42 yaşında olan ve öz babasından 7 çocuk dünyaya getiren Elisabeth Fritzl’ın dramı, hastalanan 19 yaşındaki kızının üst kata çıkması üzerine ortaya çıktı. Çocuklarından üçünü "torunu" gibi yetiştiren baba Josef Fritzl, kızını mahzende alıkoyduğunu itiraf etti, ensest suçlamasını ise kabul etmedi. Üçü hiç günışığı görmeyerek bodrumda yaşayan 6 çocuğa DNA testi yapıldı.

MAHZENE KAPATTI

Polisin kendisine ve çocuklarına koruma sağlaması üzerine konuşmayı kabul eden Elisabeth Fritzl’a göre henüz 11 yaşında bir çocukken babasının cinsel tacizine uğramaya başladı. Baba Josef Fritzl, 1984 Ağustosu’nda, uyuşturucu madde verdiği kızını yaşadıkları binanın alt katındaki mahzene sürükledi, ellerini kelepçeye vurduktan sonra üzerinden kilitledi. Anne Rosemarie’ye ise Elisabeth’in evden kaçtığını söyledi. Sapkın baba, komşularına "Beni aramayın" diye not bırakan kızının bir tarikata katıldığını anlattı.

YEDİ ÇOCUK DOĞURDU

Oysa sapkın baba, bodruma kilitlediği kızını seks kölesi olarak kullanıyordu. 1.70 m yüksekliği, yaklaşık 50-60 metrekare kullanım alanı olan banyolu-tuvaletli mahzen, birkaç bölmeden oluşuyordu. Elisabeth, karanlık ve rutubetli bodrum katında 7 çocuk dünyaya getirdi.

Elisabeth’in 1996 yılında dünyaya getirdiği ikizlerden biri ölünce baba Josef Fritzl, bebeğin cesedini yakarak imha etti. Elisabeth’in kapatıldığı bodrumda dünyaya getirdiği 19 yaşındaki Kerstin, 18 yaşındaki Stefan ve 5 yaşındaki Felix hiç gün ışığı görmeden büyüdü.

TORUNUMUZ SENARYOSU

Fritzl çifti, 15, 14 ve 12 yaşlarındaki çocukları ise "yaşlı torunlarıymış" gibi büyüttü. Rosemarie ve Josef Fritzl çifti, çevrelerine birkaç yıl arayla kapılarına bırakılan üç bebek bulduklarını söylediler. İfadelerine göre her bebeğin yanında "evden kaçtığını" söyledikleri kızları Elisabeth’ten bir mektup bulunuyordu. Genç kadın, mektuplarında "bebeğine bakacak durumu olmadığını, anne ve babasından yavrusuna sahip çıkmalarını" istiyordu. Fritzl çifti, bu hikayeyi etraflarına anlatarak üç çocuğu "torunlarıymış" gibi yetiştirdi. Hatta torunlarına çok iyi baktıkları için çevreden takdir bile gördüler.

ELEKTRONİK KİLİT TAKTI

Rosemarie Fritzl, kocasının kızı Elisabeth’i seks kölesi olarak kullandığından haberdar değildi. Elektronik mühendisi olan Josef Friztl, mahzenin kapısına şifreli elektronik bir kilit koymuştu. Girişinin yana kayan bir kütüphaneyle sakladığı bodrumun kapısını açan elektronik şifreyi, Josef Fritzl’den başka kimse bilmiyordu. Ayrıca yukarıda normal bir hayat süren yaşlı anne ve üç torununun bodrum katına inmesi yasaktı.

HASTALANAN BÜYÜK KIZ

Elisabeth Friztl ve çocuklarının dramı, büyük kızı Kerstin’in ağır hastalanması üzerine gün ışığına çıktı. Elisabeth, babasıyla anlaşarak bu kez hasta kızı Kerstin’i 19 Nisan’da üst kata bırakarak "Kızım için yardım istiyorum" çağrısında bulundu. Akraba ile ilişkinin yol açtığı kalıtsal bir hastalığı bulunan genç kız, derhal yoğun bakıma alındı. Doktorlar, kızın annesiyle görüşmek için ısrar etti. Polisin evinde arama yapması üzerine baba Josef, bodrumdaki tutsaklarını çıkarmak zorunda kaldı.