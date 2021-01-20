Yine göçmen faciası! Onlarca ölü var!

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Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Batan tekneden kurtarılan 10 kişi ise Libya'nın Zuvara kentindeki sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.
Libya, kaçak yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen Afrikalıların sık kullandığı yerlerin başında geliyor.
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