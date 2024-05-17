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Yine TikTok akımı yine ölüm: 14 yaşındaki genç korkunç bir şekilde öldüğ

Yine TikTok akımı yine ölüm: 14 yaşındaki genç korkunç bir şekilde öldüğ
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Sosyal medyanın en tehlikeli platformu TikTok'taki bir akım yine ölümle sonuçlandı. TikTok'taki tehlikeli "cips yeme" akımını denemek isteyen 14 yaşındaki çocuk korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.

ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.

Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.

AA

Etiketler abd baharatlı cip kalbi durdu
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