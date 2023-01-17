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Yine TikTok yine tehlikeli bir akım... 20'den fazla çocuk hastanelik oldu

Yine TikTok yine tehlikeli bir akım... 20'den fazla çocuk hastanelik oldu
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Video paylaşım platformu TikTok'ta tehlikeli bir akım başladı. Endonezya'da 20'den fazla çocuk, ''ejderha nefesi'' olarak bilinen sıvı nitrojen aşılanmış bir sokak yemeğini denerken hastanelik oldu.

Hükümet, yemeye hazır yiyeceklerde sıvı nitrojen kullanmanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu ve bazı çocukların sıvı nitrojen bulutu içinde kaplanmış şeker çeşitleri olan chiki ngebul veya chikibulis yerken mide yanması ve gıda zehirlenmesi yaşaması üzerine daha dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Sıvı nitrojene batırılmış bir atıştırmalık olan Dragon's Breath, yiyenin burnundan ve ağzından buhar çıkmasına neden oluyor. 

Endonezyalı bir doktor ve Griffith Üniversitesi'nde küresel sağlık güvenliği araştırmacısı Dr. Dicky Budiman, sıvı nitrojen, atıştırmalığın tüketildiğinde duman gibi görünmesine neden olduğunu, ancak sıvı nitrojen buharlaşmadan önce tüketilirse bağırsak yanıklarının yanı sıra ölüme bile neden olabileceğini söyledi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Maxi Rein Rondonuwu yaptığı açıklamada, cilt yanıkları ve ciddi nefes alma güçlüklerinin diğer potansiyel riskler olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 25 çocuğun atıştırmalıktan etkilendiğini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Budiman, etkilenen çocuk sayısının çok daha fazla olabileceğini söyledi.

Etiketler tiktok akım ejderha nefesi sıvı nitrojen sokak yemeği
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