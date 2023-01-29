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Yolcu otobüsü uçuruma düştü: 25 ölü, 35 yaralı

Yolcu otobüsü uçuruma düştü: 25 ölü, 35 yaralı
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Peru'da yolcu otobüsünün uçuruma verilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da korkunç bir kaza meydana geldi. Ülkenin Talara eyaletinden kalkan servis otobüsü Los Organos kasabasında uçuruma devrildi.

25 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Otobüsün yolcularının özel bir şirketin çalışanları olduğu kaydedildi.

AA

Etiketler peru yolcu otobüsü uçurum kaza
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