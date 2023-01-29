Yolcu otobüsü uçuruma düştü: 25 ölü, 35 yaralı

Peru'da yolcu otobüsünün uçuruma verilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da korkunç bir kaza meydana geldi. Ülkenin Talara eyaletinden kalkan servis otobüsü Los Organos kasabasında uçuruma devrildi.

25 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Otobüsün yolcularının özel bir şirketin çalışanları olduğu kaydedildi.

AA