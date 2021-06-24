Yolcu uçağında iğrenç taciz! Sonrasında yaşananlar daha da kötü

ABD'nin Kaliforniya eyaletine giden uçakta yaşanan olay, çok sayıda kişinin tepkisine neden oldu.

Ailesiyle birlikte Kaliforniya'ya giden genç kız, başına gelenleri TikTok hesabından paylaştı. Haber Global'in aktrdığına göre, 18 yaşında olduğu öğrenilen kız, uçakta yolculuk yaptığı sırada arka koltuğunda oturan 60 yaşındaki adamın tacizine uğradı.

Kimse kendisine inanmadı

Genç kız, tacizlere dayanamayınca, söz konusu durumu uçuş ekibine iletti ancak uçuş ekibi, genç kızı dinlemediğini ve "Otur ve sessiz kal" dediğini söyledi.

Uçuş ekibinden olumsuz yanıt alan genç kız, bu sefer de yanında oturan diğer yolculara aktardı ve bir şeyler yapılmasını talep etti.