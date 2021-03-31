Yolcu uçağında ''kuş sürüsü'' kazası! Kanlar içinde kaldı

NBA'de milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Utah Jazz takımını taşıyan uçak kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı. Motorlarından biri kullanılamaz hale gelen uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz takımı deplasmanda Memphis Grizzlies ile oynayacağı maç için yaptığı uçuşta çok büyük bir tehlike atlattı.

Kafileyi taşıyan uçak Salt Lake City Havalimanı’ndan kalkarak Memphis seferine doğru harekete geçtikten kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı.

Kazanın etkisiyle yapısal olarak hasar alan uçağın motorlarından biri kullanılamaz hale gelince Salt Lake City Havalimanı yeniden acil iniş yaptı.

PİLOTLAR DÖNÜŞ KARARI ALDI

Boeing 757-200 tipi uçağın sol jet motoru çarpışma etkisiyle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Radom kısmı da hasar alan uçağın pilotları geri dönüş kararı aldı.

Delta Havayolları’na ait uçakta bulunan Utah Jazz oyuncuları kalkıştan hemen sonra yaşanan olay ve acil iniş çağrısı ile büyük panik yaşadı.

Güvenli bir şekilde havalimanına dönüş yapan uçakta yaralanan kimse olmadığı ve kafilenin daha sonra başka bir uçakla Memphis deplasmanına hareket ettiği belirtildi.