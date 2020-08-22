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  3. 22 Ağustos 2020 17:08

Yolcu uçağındaki maske kavgasında yumruklar konuştu

ABD'de kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağında maske takmayı reddeden yolcu ortalığı karıştırdı. Maskesiz yolcunun diğer yolcuyla birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.

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ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinden Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte kentinde uçuş yapmak üzere havalimanında bekleyen American Airlines şirketine ait yolcu uçağında bir yolcu, maske takmayı reddedince kavga çıktı. Uçağa binen bir kadının maske takmadığı görülünce uçuş görevlilerinin kadını uyardığı, ancak kadının bu uyarıları dikkate almadığı belirtildi. Daha sonra başka bir yolcu da kadını maske takması konusunda uyarınca tartışma kavgaya dönüştü. İki yolcunun birbirlerinin boğazına sarıldığı ve yumruk attıkları görüldü. Yerel medya, maskesiz yolcunun uçaktan çıkarılarak gözaltına alındığını duyurdu.

DHA

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abd , yolcu uçağı
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