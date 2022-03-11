Youtube'den Sputnik Türkiye'nin kanalına erişim engeli
YouTube'un devlet tarafından finanse edilen Rus medya kuruluşlarını derhal engelleyeceğini duyurmasının ardından çalışmalara başladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken; Rusya'ya yönelik yaptırımların ardı arkası kesilmiyor.
Sosyal medya platformlarından gelen erişim engelleme kararları sonrası, YouTube'un devlet tarafından finanse edilen Rus medya kuruluşlarını derhal engelleyeceğini duyurmuştu.
ASKIYA ALINDI
Söz konusu duyurunun ardından Sputnik Türkiye'nin YouTube hesabında erişim kesildi.
Sayfaya girenler '''Bu kanal ülkenizde kullanılamıyor'' uyarısıyla karşılaştı.
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