YPG sözde hükümet ilan etmeye hazırlanıyor

Akşam gazetesinden Şakir Aydın'ın haberine göre Batı’nın desteğiyle Kuzey Suriye’de kantonlar ilan eden terör örgütü YPG, şimdi de bunlara zengin petrol kaynaklarına sahip Deyrezzor’u kattı. Son günlerde herkesin İdlib’le meşgul olmasından yararlanan örgüt, kantonları birleştirip bölgenin ismini de “Kuzey ve Doğu Suriye Öz Yönetimi” olarak değiştirdi.

Başta Münbiç olmak üzere bölgede YPG’ye koruma kalkanı oluşturan ABD ve Fransa da teröristlere her türlü desteği veriyor. Lübnan merkezli el-Ahd ajansı, YPG'nin ABD ve Fransa destekli Suriye Demokratik Meclisi’nin merkezi hükümet ilan etmeye hazırlandığını yazdı.

Buna göre; önce kantonları tek bir isimle birleştiren YPG, merkezi Tel Abyad beldesi Kuzey Suriye Merkezi Hükümeti Kurma hazırlığı yapıyor. ABD’liler teröristlere silah yardımında bulunurken, Fransız uzman subaylar da örgüt üyelerine korunma, silah ve savaş teknikleri konularında eğitim veriyor.