Yük treni, otobüsü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta raylardan geçmeye çalışan bir yolcu otobüsüne, hızla gelen yük treninin çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Tayland’ın başkenti Bangkok, katliam gibi bir kazayla sarsıldı. Hemzemin geçitte yaşanan feci kazada, bir yük treni yolcu otobüsünü adeta biçti. Kazanın ardından olay yerinde yangın çıkarken, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, 20’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği ve kaza sırasında çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

DHA