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Yunan Bakan'dan İstanbul ziyareti öncesi hadsiz paylaşım

Yunan Bakan'dan İstanbul ziyareti öncesi hadsiz paylaşım
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İstanbul'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter'da İstanbul yerine Konstantinopol yazdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarete dair dün yaptığı ilk paylaşımda, "Konstantinopol"ü ziyaret ederek Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılacağını ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirtti.

Bu paylaşımın altında, Konstantinopol kullanımına çok sayıda tepki geldi ve İstanbul isminin kullanılması gerektiği yorumları yapıldı.

 Dendias'ın ikinci paylaşımında ise Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katılacağını belirterek, "İstanbul" kelimesini kullandığı görüldü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında gündüz saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılıp Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü.

Etiketler Nikos Dendias hadsiz yunan yunanisan bakan Türkiye İstanbul Konstantinopol
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