Yunan medyasından dikkat çeken Türkiye iddiası

Gazete, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırılan haberinde, "Ocak ayında Yunan-Türk ilişkilerinde gelişmeler yaşanması bekleniyor; Atina'nın gözünün, Ankara'yla istikşafi görüşmelerin yeni başlaması olasılığına çevrildiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Haberde Atina'ya, Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunan egemenliğinin ihlali olarak görülen faaliyetlerden vazgeçeceğine dair güvence verildiği belirtildi; "Atina şu an, görüşmelerin yeniden başlamasına dair ilk toplantı Türkiye'de yapılacağı için Ankara'nın ilk adımı atmasını bekliyor" denildi.

Kathimerini, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin önümüzdeki haftalarda Türkiye sularında kalacağına dair verildiği belirtilen güvencelere rağmen 'Türkiye'den bazı üst düzey hükümet yetkililerinin tartışmalı açıklamalar yaptığı' ve Atina'nın bu nedenle 'tedbirli davranmaya devam ettiği' belirtildi. Gazete, söz konusu açıklamalara Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Lozan Barış Anlaşması'nın yeniden müzakere edilmesi çağrısını ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bazı Yunan adalarının silahsızlandırılması yönündeki sözlerini örnek gösterdi. Rodos'ta Türkiye için casusluk yaptığı iddiasıyla bir diplomatın gözaltına alınması da Atina'nın 'tedbirli' tavrına gerekçe gösterildi.

Haberde, "Bununla birlikte Atina, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncelikle Joe Biden'ın 20 Ocak'ta ABD başkanı olarak yemin edecek olması, ikinci olarak da Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye olası yaptırım kararlarını öncelikli gündem maddesi olarak ele alacağı mart zirvesi nedeniyle diplomasi yolunu seçeceğine inanıyor" ifadeleri kullanıldı.