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Yunan polis muhabiri öldürüldü!

Yunanistan'da polis muhabiri Giorgos Karaivaz, evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Star TV'de polis muhabiri olarak görev yapan Karaivaz, Atina'nın güneyindeki Alimos semtinde bulunan evinin yakınında yerel saatle 14.00 sularında pusuya düşürüldü.

En az altı yerinden vurulan deneyimli televizyon muhabiri, evinin yakınındaki parkta bulunan arabasının dışında ölü bulundu. 

Cinayette susturuculu silah kullanıldığı tahmin edilirken motosikletli ve iki kişi oldukları düşünülen zanlıların bulunması için emniyet güçlerince operasyon başlatıldı.

Etiketler silah polis muhabir ölüm
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